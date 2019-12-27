В РПЦ разрешили крестить с сохранением национального имени

Священный Синод Русской Православной Церкви рассмотрел вопрос о возможности крещения с сохранением национального имени. Как выяснили журналисты «Фразы», комиссия по церковному просвещению и диаконии под председательством митрополита Минского и Заславского Павла работала над темой «Наречение имени новорожденным; вопрос о возможности принятия Крещения с сохранением национального имени» с конца 2017 года.

Как сообщает patriarchia.ru, комиссия пришла к выводу, что сложившаяся в Русской Православной Церкви традиция наречения имени по святцам не всегда учитывает многообразие практик и традиций, сложившихся в других Поместных Православных Церквах, в том числе месяцеслов Русской Православной Церкви не содержит имен всех святых, прославленных Поместными Православными Церквами.

Было отмечено, что, согласно библейской традиции, наречение имени новорожденному младенцу являлось прерогативой родителей.

Комиссия также отметила, что не существует препятствий к принятию в таинстве Крещения имени в национальном звучании (к примеру: Иоанн — Джон; Иоанна — Жанна), а также к участию в таинствах с этим именем, если человек носил имя в данном звучании до крещения или когда был крещен с именем в таковом звучании.

«Эти иные национальные звучания имен, находящихся в православных месяцесловах, следует отличать от новоизмышленных имен, которые в своей основе не имеют связи с культурой православных народов», — объяснили в РПЦ.

«Имея в виду, что Священное Писание относит наречение имени новорожденного младенца к правам родителей, и учитывая, при этом, традиции Православной Церкви, обратить внимание духовенства на возможность беспрепятственного — по усмотрению родителей — наречения младенцев (и последующего их крещения) именами святых, почитаемых в любой из Поместных Православных Церквей», — постановили на Синоде РПЦ.

Также Священный Синод подчеркнул недопустимость каких-либо ограничений в богослужебном поминовении и допущении к церковным таинствам верующих, носящих национальные имена, традиционные для других Поместных Православных Церквей (или имена в иных национальных звучаниях).

Синод также постановил: «При крещении или присоединении к Православной Церкви взрослого человека, носящего имя, не имеющее аналога в месяцесловах Поместных Православных Церквей и не являющееся иным национальным звучанием имени из православного месяцеслова, предоставлять таковому человеку самостоятельного избирать крестильное имя из православного месяцеслова, причем желательно, чтобы оно было близко по звучанию с гражданским именем».

Ранее «Фраза» сообщала, что РПЦ разорвала общение с Александрийским Патриархом.