Стало известно, с какой погодой украинцы будут встречать Новый год

В последний день уходящего 2019 года, 31 декабря, в Украине будет отнюдь не зимняя погода. Как выяснили журналисты «Фразы», во вторник ожидается переменная облачность, а осадков не будет.

Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики обещают, что холодно не будет. Впрочем, должна быть сухая погода.

Днем воздух прогреется до 2-6 тепла, а ночью будет до 2-4 градусов мороза.

В Киеве днем будет плюс 2-4, а ночью ожидается минус 2-4.

Карта погоды в Украине на 31 декабря 2019 года:

Как писала «Фраза», странная погода в Киеве уже побила древний температурный рекорд.