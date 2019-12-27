Стало известно, с какой погодой украинцы будут встречать Новый год

В последний день уходящего 2019 года, 31 декабря, в Украине будет отнюдь не зимняя погода. Как выяснили журналисты «Фразы», во вторник ожидается переменная облачность, а осадков не будет.
Такой прогноз дали в Гидрометцентре.
Синоптики обещают, что холодно не будет. Впрочем, должна быть сухая погода.
Днем воздух прогреется до 2-6 тепла, а ночью будет до 2-4 градусов мороза.
В Киеве днем будет плюс 2-4, а ночью ожидается минус 2-4.
Карта погоды в Украине на 31 декабря 2019 года:
Как писала «Фраза», странная погода в Киеве уже побила древний температурный рекорд.