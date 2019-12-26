Ученые нашли в джунглях Мексики огромный дворец майя

В Мексике на полуострове Юкатан ученые-археологи обнаружили здание дворца эпохи майя. Как выяснили журналисты «Фразы», сооружение имеет впечатляющие размеры: 55 метров в длину, 15 метров в ширину и 6 метров высоту.

Как передает «МК» со ссылкой на Национальный институт антропологии и истории Мексики, предположительно, майя использовали дворец в две исторические эпохи: сначала с VII по X век нашей эры, а потом с середины IX по XI век.

Отмечается, что подвал и лестницы сооружения сохранились в хорошем состоянии. В помещении есть алтарь. а сам дворец расположен в глубине джунглей.

По словам археологов, постройка представляет собой «соединение культуры и природы».

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