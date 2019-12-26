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Не пропустите грандиозные новогодние и рождественские празднования под Киевом

Не пропустите грандиозные новогодние и рождественские празднования под Киевом

Грандиозная шоу-программа «Зимняя сказка», посвященная новогодним и рождественским праздникам проходит в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь»). Как выяснили журналисты «Фразы», до 19 января гостей ждут яркие шоу со спецэффектами и конно-трюковыми выступлениями, древнеславянские зимние забавы, вкуснейшие блюда с костра, катание на лошадях, мастер-классы, хороводы, игры и розыгрыши с призами.

В эти дни жители Древнего Киева приглашают гостей в увлекательное путешествие во времена Киевской Руси. Посетители Княжества попадут в настоящий живой город Киев Х века, с массивными оборонительными сооружениями, княжескими теремами и трибунами, усадьбами древних киевлян, ярмаркой мастеров, Княжеской конюшней, есть даже средневековая пыточная и действующая церковь.

До празднования Крещения, 19 января, исторические и сказочные персонажи будут сменять друг друга в зависимости от тематики праздников.

В Главной резиденции Нового Года добрый волшебник встречает детей и взрослых, а каждый гость может опустить свое письмо к Дедушке Морозу в волшебный ларец исполнения желаний.

В Княжестве проходит настоящая новогодняя феерия с выступлениями конно-трюкового театра, исторических и сказочных персонажей, прогулки на лошадях верхом, в санях и экипажах, канатный спуск «Полетайло» и скоростная горка «Змей Горыныч», мастер-классы, флеш-мобы, хороводы, подвижные игры, веселые конкурсы и розыгрыши подарков. А еще: горячие напитки, средневековые настойки, вкуснейшие блюда с костра и многое другое из жизни настоящего, живого средневекового города.

Сюрпризом станет мюзикл «Гоголь-моголь» со спецэффектами и живыми огнями. Вместе с людьми, актерами-каскадерами, в нем примут участие лошади редких исторических пород. Театрализованное представление по мотивам «Вечеров на хуторе близ Диканьки» с наполнено юмором, и будет интересно как детям, так и взрослым. Около 20 музыкальных произведений будет выполнено живым вокалом, а колоритные костюмы на фоне шедевров средневековой архитектуры придадут зрелищности и незабываемых впечатлений. Все гости Княжества будут не просто зрителями, а смогут принять участие в сказочной феерии.

Также посетителей ждут подвижные игры, танцевальные флеш-мобы, а еще — впервые пройдут коллективные мастер-классы по пению аутентичных колядок.

26, 27 и 30 декабря гости смогут посетить Княжество, насладиться его архитектурой, сделать яркие фотографии на фоне средневекового города.

28 и 29 декабря в Княжестве пройдет праздничное новогоднее представление «Зимняя сказка» с показом интерактивного мюзикла «Гоголь-моголь», конно-трюковыми выступлениями, катанием на лошадях, мастер-классами, хороводами, играми и розыгрышами с призами.

Если вы хотите встретить Новый 2020 год по-княжески, ярко, оригинально и запомнить этот праздник навсегда, то вам — в Древний Киев. Здесь можно собраться большой компанией или найти новых друзей и от души повеселиться.

В ночь с 31 декабря 2019 г. с 20:00 на 1 января 2020 г. в Княжестве пройдет грандиозное новогоднее представление с маскарадом, шоу двойников, конно-трюковыми выступлениями, живым вокалом, интерактивным мюзиклом с огненными спецэффектами. Древний Киев осветят яркие огни и гирлянды, костры и факелы. Гостей ждут вкуснейшие блюда с костра, горячие напитки и средневековые настойки, бесплатное катание на лошадях (с 19:00 до 21:00), подарки и угощения для каждого, а в завершение — фейерверк. Начало программы 31 декабря в 20:00. Окончание около 3:00.

Согреться можно будет в Главной Резиденции Нового Года, возле костров, горячими блюдами с костра и глинтвейном, зажигательными танцами, в теплой Княжеской корчме при предварительном бронировании.

1 января Древний Киев приглашает начать новый год здорово и ярко, и провести незабываемый день на чистом морозном воздухе, в окружении шедевров деревянного зодчества Киевской Руси.

Со 2 по 5 января Княгиня Зима снова зовет гостей на шоу-программу «Зимняя сказка» с конно-трюковыми шоу и показом мюзикла, в котором и взрослые, и дети смогут принять участие. А также: зимние забавы, катание на лошадях, мастер-классы, игры, конкурсы и хороводы.

6 и 7 января жители Древнего Киева приглашают всех на празднование Рождества по древнеславянским традициям, с древними обрядами и зимними забавами, с конно-трюковыми выступлениями, с костюмированными персонажами, показом интерактивного мюзикла. Перед посетителями оживет настоящий Рождественский вертеп с Девой Марией со святым младенцем, пастухами, волхвами. Действо пройдет на древнеславянском языке. После чего гостей пригласят на мастер-класс по изучению и пению Рождественских колядок.

Жители Княжества приглашают всех приехать на несколько дней, чтобы продлить свое путешествие в «Зимнюю сказку» до Рождества, Старого Нового года или Крещения, ведь все эти дни гостей ждет насыщенная развлекательная программа. В Древнем Киеве гости могут остаться на ночь с комфортом в доме гостиничного типа «4 комнаты», в антуражных средневековых номерах или в хостеле, предварительно забронировав места.

Главные мероприятия программы:
28-29 декабря 2019 г. — Новогоднее представление «Зимняя сказка»
30 декабря 2019 г. — Отдых в Сказочном городе
В ночь с 31 декабря 2019 г. с 20:00 на 1 января 2020 г. — Новогодняя ночь в Древнем Киеве
1 января 2020 г. — Отдых в Сказочном городе
2-5 января 2020 г. — Новогоднее представление «Зимняя сказка»
6-7 января 2020 г. — Новогоднее представление «Рождество в Древнем Киеве»
11-12 января 2020 г. — Новогодняя программа. Старый Новый Год
18-19 января 2020 г. — Праздник Крещения в Древнем Киеве

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:00.

Цена билета на «Зимннюю сказку»:
полный билет для взрослого:
28-30 декабря, 2-5 января, 11-12 января, 18-19 января — 190 грн.,
6-7 января билет для взрослых — 200 грн.
для пенсионеров и студентов — 150 грн.,
для детей школьного возраста — 80 грн.,
для дошкольников — бесплатно.

Цена билета на Новогоднюю ночь: полный билет для взрослого — 395 грн., для пенсионеров и студентов — 250 грн., для детей школьного возраста — 150 грн., для дошкольников — бесплатно.

Древний Киев в «Парке Киевская Русь» расположен в с. Копачов, Обуховский район, Киевская область. Курсируют маршрутки из Киева от станции метро «Выдубичи», см. расписание на сайте. Детали на сайте parkkyivrus.com

Тэги: Киев, Парк Киевская Русь

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