Главные новости за 26 декабря 2019 года

На ближайшие выходные по Украине ожидается снегопад. В ближайшие выходные, 28-29 декабря, по Украине ожидается снегопад. Такое прогноз дали в Гидрометцентре. Синоптики анонсируют ухудшение погодных условий по всей территории страны. Дождь и мокрый снег пройдут во всех регионах Украины.

КСУ разрешил депутатам и дальше кнопкодавить и прогуливать. Конституционный Суд Украины признал неконституционным президентский законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и кнопкодавство. Законопроект признан неконституционным, поскольку такая инициатива сужает права человека. Об этом сообщил представитель Владимир Зеленского в КСУ, депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский.

Детективы НАБУ нагрянули с обысками в Министерство информполитики. Сегодня, 26 декабря, детективы НАБУ пришли с обысками в Министерство информполитики и ГП «Защита информационного пространства». Об этом на своей странице в Facebook написал госсекретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко. Биденко отметил, что обыски проходят в рамках дела о тендере, проведенном в 2018 на сумму 15 миллионов гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN. По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN.

Харьковский коп продавал в Россию секретную информацию. Сотрудники Госбюро расследований задержали следователя Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, который неоднократно продавал информацию с ограниченным доступом, в частности и в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе ГБР. Как отметили в ведомстве, правоохранитель незаконно распространял информацию с ограниченным доступом относительно других лиц, которая хранится и обрабатывается в специальных автоматизированных подсистемах. За такие услуги следователь получил денежные средства в сумме 16350 грн.

В Одессе лицеисты пытали 11-летнего мальчика, снимая все на видео. В Одессе двое 16-летних подростков поиздевались над 11-летним мальчиком, избив его, заставив раздеться и, сделав видеозапись пыток, растиражировали ее в соцсетях. Один из нападавших по решению суда на два месяца был отправлен в Измаильский следственный изолятор. О произошедшем в полицию заявила мама пострадавшего мальчика. В ходе следствия выяснилось, что все случилось в квартире, которую снимал один из лицеистов.

Под Днепром испытали новую украинскую «суперпушку». На полигоне в Днепропетровской области успешно прошли испытания первой украинской самоходной артиллерийской установки «Богдана». Появилось видео стрельбы новой «суперпушки». Орудие разработала компания «Украинская бронетехника». Сообщается, что это «первая украинская система вооружения стандарта НАТО».

Опознана последняя жертва пожара в одесском колледже. В Одессе идентифицировали тела всех 16 погибших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Последним опознали директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова. Прощание с ним состоится в пятницу, 27 декабря, на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова.