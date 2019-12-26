РПЦ разорвала общение с Александрийским Патриархом

Священный Синод Русской Православной Церкви подтвердил невозможность поминовения имени Патриарха Александрийского Феодора в диптихах, а также молитвенного и евхаристического общения с ним. Как выяснили журналисты «Фразы», заседание Синода состоялось сегодня.

Об этом написал глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда на своем официальном канале в Телеграм.

«Решение Патриарха Александрийского Феодора о признании украинских раскольников противоречит неоднократным заявлениям Его Блаженства в поддержку канонической Украинской Православной Церкви и её Предстоятеля митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, в том числе, сделанным в ходе его последнего визита в Украинскую Православную Церковь 27 сентября — 1 октября 2018 года, через три недели после вторжения Константинопольского Патриархата на Украину посредством назначения „экзархов“ в Киев», — подчеркнули на Священном Синоде.

В заявлении также указано, что «решение о признании раскольнической структуры на Украине не было принято на состоявшемся 7-9 октября заседании Священного Синода Александрийского Патриархата, не выносилось на голосование его архиереев и, соответственно, не имеет соборного характера, а принято Предстоятелем этой Церкви единолично».

Священный Синод РПЦ установил сохранить церковное общение с архиереями Александрийской Православной Церкви, кроме тех, которые поддержали или в будущем поддержат легализацию украинского раскола.

В источнике также указывается о постановлении вывести из юрисдикции Александрийского Патриархата приходы Русской Православной Церкви, находящиеся на Африканском континенте, придав им ставропигиальный статус.

Ранее «Фраза» сообщала, что Патриарх Кирилл на Синоде заявил, что от решения «украинского вопроса» зависит будущее Вселенского Православия.