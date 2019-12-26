КСУ разрешил депутатам и дальше кнопкодавить и прогуливать

Конституционный Суд Украины признал неконституционным президентский законопроект о лишении нардепов мандатов за прогулы и кнопкодавство. Как выяснили журналисты «Фразы», законопроект признан неконституционным, поскольку такая инициатива сужает права человека.

Об этом сообщил представитель Владимир Зеленского в КСУ, депутат от «Слуги народа» Федор Вениславский, сообщает «Страна».

Вывод по законопроекту должен быть опубликован сегодня на сайте суда.

Ранее «Фраза» сообщала, что 19 декабря народные депутаты ввели уголовную ответственность за неперсональное голосование на пленарном заседании Верховной Рады Украины.