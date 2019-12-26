Детективы НАБУ нагрянули с обысками в Министерство информполитики

Сегодня, 26 декабря, детективы НАБУ пришли с обысками в Министерство информполитики и ГП «Защита информационного пространства». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook написал госсекретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Артем Биденко.

Биденко отметил, что обыски проходят в рамках дела о тендере, проведенном в 2018 на сумму 15 миллионов гривен на продвижение Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN. По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN.

«МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы», — написал Биденко, добавив, что оба ведомства, в которых проходят обыски, подчинены Минкульту.

Ранее «Фраза» сообщала, что детективы НАБУ наведались с обысками в Минюст.