В общежитии на Одесщине повесился студент, оставив записку

В Одесской области в городе Измаил в общежитии Измаильского государственного гуманитарного университета был обнаружен повешенным 20-оетний студент. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, студенческое общежитие расположено на улице Репина, а тело студента было найдено в одной из комнат.

По мнению сотрудников полиции, подросток совершил самоубийство, поскольку он якобы оставил предсмертную записку и видимых следов насильственной смерти не обнаружено. Сейчас тело направили на экспертизу.

Сейчас устанавливаются причина и обстоятельства трагедии, а также точная причина смерти. По данному факту открыто уголовное производство.

Ранее «Фраза» сообщала, что 24 апреля 2019 года утром в Киеве на территории Национального комплекса «Экспоцентр Украины» был обнаружен повесившейся на дереве парень.

26 апреля стало известно, что в общежитии Стрыйского колледжа Львовского НАУ свел счеты с жизнью студент, повесившись на перилах.