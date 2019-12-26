В Киеве вновь напали на журналиста

В Киеве было совершено очередное нападение на журналиста. Как выяснили журналисты «Фразы», пострадал представитель газеты «Правовой контроль» Сергей Шевчук.

Как передает телеграм Klymenko Time, инцидент произошел под зданием Госбюро расследований, где сегодня проходил допрос Маруси Звиробий.

Сообщается, что в адрес журналиста агрессивно настроенные «активисты» начали озвучивать угрозы и оказывать физическое давление.

В сообщении говорится: «То есть публика там была плюс-минус та же, что и на суде по подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко».

Также сообщается: «Нападение на Шевчука сегодня было связано с тем, что журналист задал неудобный вопрос Марусе Звиробий после того, как она вышла из здания ГБР. Касался он фактов давления на журналистов возле Апелляционного суда Киева».

Как писала «Фраза», Зеленский пообещал разобраться с беспредельщиками, которые угрожали и обливали мочой журналистов.