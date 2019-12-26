Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Странная погода в Киеве уже побила древний температурный рекорд

Странная погода в Киеве уже побила древний температурный рекорд

Странная погода в Киеве в нынешнем декабре побила еще один температурный рекорд. Как выяснили журналисты «Фразы», он очень древний – 139-летней давности.

Как передает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, ночью 25 декабря температура не опускалась ниже 4,4 градусов тепла. Отмечается, что в этот день в 2014 году было холоднее на 0,6 градуса. Причем, такая теплая погода фиксировалась в столице два дня кряду.

Всего в этом месяцев в Киеве зафиксировали уже девять температурных рекордов.

Как писала «Фраза», в ноябре в Киеве были установлены очередные температурные рекорды.

Тэги: Киев, общество, погода, новости Украины

Комментарии

Статьи

26.12.19 09:20

Можно ли жить без GPS?

Автор: Александр Флоранский

Интервью

04.11.19 12:21

Александр Алиев: Играя в Москве, очень хотел вернуться в Киев

Автор: Андрей Шахов (младший)

Колонка автора
23.12.19 08:54

Служебный роман vs #metoo

Автор: Варвара Фалеева

Дайджест

Последний довод прокурора: за что в Украине можно попасть в СИЗО
26.12.19 15:47

Последний довод прокурора: за что в Украине можно попасть в СИЗО

Автор: Артур Гор, «Апостроф»

Выбор редакции
Зеленский пообещал разобраться с беспредельщиками, которые угрожали и обливали мочой журналистов
Зеленский пообещал разобраться с беспредельщиками, которые угрожали и обливали мочой журналистов
Зеленский пообещал разобраться с беспредельщиками, которые угрожали и обливали мочой журналистов
Зеленский пообещал разобраться с беспредельщиками, которые угрожали и обливали мочой журналистов
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
«Фанат» Гитлера и антисемит Марущинец... вернулся на работу в МИД Украины
Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины миллиарды долларов, - адвокат Трампа
Порошенко и представители демпартии США вступили в сговор и вывели из Украины миллиарды долларов, - адвокат Трампа
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Корчинский о Шеремете: Мы в конце-концов пойдем и бомбу туда подложим
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
Шарий выложил видео допроса «подонка», причастного к убийствам милиционеров на Майдане
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
ВРУ может отменить закон о тотальной украинизации
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
НБУ готовит украинские банки к курсу 40 грн за доллар?
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
Бокс и футбол на «Фразе»: следите за нашими новостями и экспертной аналитикой
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила Instagram-канал
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
«Фраза» запустила telegram-канал «Авторская аналитика»
fraza.ua

Главная новость дня

Главные новости за 26 декабря 2019 года

Главные новости за 26 декабря 2019 года
26.12.19 18:59
389
Последние новости
26.12.19 20:48

Как выяснилось, на строительстве Шулявского моста работают даже негры
26.12.19 20:06

Появилось видео, как дерзкий львовянин умышленно протаранил полицейское авто
26.12.19 19:26

В Киеве прямо на рынке расстреляли пожилую женщину
26.12.19 18:59

Главные новости за 26 декабря 2019 года
26.12.19 18:10

Не пропустите грандиозные новогодние и рождественские празднования под Киевом
26.12.19 16:43

Странная погода в Киеве уже побила древний температурный рекорд
26.12.19 16:33

РПЦ разорвала общение с Александрийским Патриархом
Фото и Видео
Как выяснилось, на строительстве Шулявского моста работают даже негры
Как выяснилось, на строительстве Шулявского моста работают даже негры
Как выяснилось, на строительстве Шулявского моста работают даже негры
Как выяснилось, на строительстве Шулявского моста работают даже негры
Появилось видео, как дерзкий львовянин умышленно протаранил полицейское авто
Появилось видео, как дерзкий львовянин умышленно протаранил полицейское авто
В Киеве прямо на рынке расстреляли пожилую женщину
В Киеве прямо на рынке расстреляли пожилую женщину
Российские коммунальщики опозорились, убирая… несуществующий снег
Российские коммунальщики опозорились, убирая… несуществующий снег
Муж Ким Кардашьян выпустил неожиданный альбом об Иисусе
Муж Ким Кардашьян выпустил неожиданный альбом об Иисусе
В Десятинном монастыре 29 декабря отметят память святого Иоанна Босого
В Десятинном монастыре 29 декабря отметят память святого Иоанна Босого
Ночью в Киеве произошла жуткая авария: видео не для слабонервных
Ночью в Киеве произошла жуткая авария: видео не для слабонервных
Под Днепропетровском испытали новую украинскую «суперпушку»
Под Днепропетровском испытали новую украинскую «суперпушку»
На Полтавщине взорвался жилой дом ‒ есть жертвы
На Полтавщине взорвался жилой дом ‒ есть жертвы
«Ответил за отца». На столичных Березняках в упор расстреляли предпринимателя
«Ответил за отца». На столичных Березняках в упор расстреляли предпринимателя
fraza.ua
Новости блогосферы
19.12.19 23:05

ПЦУ - Пед...на Церква України?
19.12.19 22:35

Дипломат-антисемит Марущинец продолжает свое грязное дело
18.12.19 10:21

Владимир Зеленский - карикатурная версия Порошенко
14.12.19 19:34

Почему Порошенко, его фракция и его СМИ защищают предполагаемых убийц?

Опрос

Статьи какого автора fraza.ua, пишущего на общественно-политические темы, вам больше нравятся?

посмотреть результаты
© 2019 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.