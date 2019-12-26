Странная погода в Киеве уже побила древний температурный рекорд

Странная погода в Киеве в нынешнем декабре побила еще один температурный рекорд. Как выяснили журналисты «Фразы», он очень древний – 139-летней давности.

Как передает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского, ночью 25 декабря температура не опускалась ниже 4,4 градусов тепла. Отмечается, что в этот день в 2014 году было холоднее на 0,6 градуса. Причем, такая теплая погода фиксировалась в столице два дня кряду.

Всего в этом месяцев в Киеве зафиксировали уже девять температурных рекордов.

Как писала «Фраза», в ноябре в Киеве были установлены очередные температурные рекорды.