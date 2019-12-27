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Названы фавориты премии Оскар-2020

Названы фавориты премии Оскар-2020

Стали известны фавориты премии Оскар-2020. Как выяснили журналисты «Фразы», уже названы главные претенденты на победу.

Свой прогноз дали эксперты авторитетной британской букмекерской конторы William Hill.

По их мнению, главным фаворитом в борьбе за награду «лучшему фильму» является картина Мартина Скорсезе «Ирландец», на которую ставят 2,75 к 1. На втором месте неожиданно оказался корейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо (4 к 1). В тройке претендентов также стоит «Однажды в Голливуде…» Квентина Тарантино (5,5 к 1).

А вот в борьбе за приз «лучшему актеру» безоговорочным фаворитом считают Хоакина Феникса за роль в «Джокере» (1,3 к 1).

Явной фавориткой в борьбе за награду «лучшей актрисе» является Рене Зеллвегер за роль в фильме «Джуди» (1,57 к 1).

Вручение премии пройдет 9 февраля в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Церемонию в прямом эфире покажут в 225 странах мира.

Как писала «Фраза», стала известна дата и некоторые подробности церемонии Оскар-2020.

Также мы писали о фильме «Паразиты».

Тэги: мир, кино, Оскар, культура

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