Названы фавориты премии Оскар-2020

Стали известны фавориты премии Оскар-2020. Как выяснили журналисты «Фразы», уже названы главные претенденты на победу.
Свой прогноз дали эксперты авторитетной британской букмекерской конторы William Hill.
По их мнению, главным фаворитом в борьбе за награду «лучшему фильму» является картина Мартина Скорсезе «Ирландец», на которую ставят 2,75 к 1. На втором месте неожиданно оказался корейский фильм «Паразиты» режиссера Пон Чжун Хо (4 к 1). В тройке претендентов также стоит «Однажды в Голливуде…» Квентина Тарантино (5,5 к 1).
А вот в борьбе за приз «лучшему актеру» безоговорочным фаворитом считают Хоакина Феникса за роль в «Джокере» (1,3 к 1).
Явной фавориткой в борьбе за награду «лучшей актрисе» является Рене Зеллвегер за роль в фильме «Джуди» (1,57 к 1).
Вручение премии пройдет 9 февраля в театре Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Церемонию в прямом эфире покажут в 225 странах мира.
Как писала «Фраза», стала известна дата и некоторые подробности церемонии Оскар-2020.
Также мы писали о фильме «Паразиты».