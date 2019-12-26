В России пенсионер-отморозок… повесил собаку

Жуткий случай произошел в России. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в городе Пионерском Калининградской области пенсионер повесил собаку.

Как сообщает полиция, он повесил животное на дереве. Свой дикий поступок дед объяснил тем, что не смог найти псу новых хозяев. Он заявил, что «девятимесячного метиса алабая и хаски ему оставили знакомые, которые попросили пристроить пса в добрые руки».

Висящий на дереве труп собаки нашли еще 9 декабря местные жители.

Правоохранители говорят, что уже возбуждено уголовное дело по статье «жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель». Россиянин может получить три года заключения.

Как писала «Фраза», в Хмельницком жлоб-чиновник поиздевался над собакой. Теперь ему светит срок.