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В Кривом Роге подсудимый напал на полицейских прямо в зале суда

В Кривом Роге подсудимый напал на полицейских прямо в зале суда

В Кривом Роге в зале районного суда мужчина напал на полицейских в тот момент, когда те выводили его из помещения, выполняя постановление суда. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, произошло все 24 декабря. В тот же день подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данному факту следователями были внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, а именно угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа. Эта санкция предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве цыгане прямо в райотделе жестоко избили полицейских.

Тэги: суд, полиция, общество, нападение, Кривой Рог, новости Украины

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