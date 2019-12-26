В Кривом Роге подсудимый напал на полицейских прямо в зале суда

В Кривом Роге в зале районного суда мужчина напал на полицейских в тот момент, когда те выводили его из помещения, выполняя постановление суда. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, произошло все 24 декабря. В тот же день подозреваемый был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По данному факту следователями были внесены сведения в ЕРДР по ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, а именно угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа. Эта санкция предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до 5 лет.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве цыгане прямо в райотделе жестоко избили полицейских.