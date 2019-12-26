Владимир Зеленский разрешил покупать электроэнергию в России, – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон Украины «О рынке электрической энергии» № 330-IX, который лоббировал глава комитета ВР по энергетике и ЖКУ Андрей Герус. Парламент принял этот закон 4 декабря 2019 года. Об этом сообщает Укррудпром со ссылкой на пресс-службу президента Украины.

Закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутреннесуточном рынке), но сохраняет беспрепятственную возможность импорта электроэнергии из России на рынке «на сутки вперед». Сегмент рынка «на сутки вперед» является пенообразующим для украинского рынка электроэнергии.

Еще одна норма закона предоставляет Кабмину право отменять запрет на импорт электроэнергии из России по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке.

Ряд СМИ писали о том, что этим законом запрещается импорт электроэнергии из России. В законе действительно есть правка о том, что запрещен импорт по двустронним договорам. «Но это просто название такое, которое означает, что нельзя импортировать на энергорынок или по долгосрочным договорам. По краткосрочным — можно. То есть фактически импорт электроэнергии из России снова легализован», — говорит источник сайта Укрудпром на энергорынке.

Кроме того, нормы закона не препятствуют импорту электроэнергии из Белоруссии, которая де-факто является транзитером российской энергии.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ на все сегменты рынка, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

Демпинговые поставки электроэнергии из России и Беларуси привел к искусственному ограничению выработки украинскими производителям. Государственная компания «Энергоатом» уже оценила недополученную выручку от этих ограничений в 100 млн грн.