Патриарх Кирилл на Синоде заявил, что от решения «украинского вопроса» зависит будущее Вселенского Православия

«Украинский вопрос» спровоцировал серьезное разделение среди Поместных Православных Церквей, и от решения этой проблемы зависит будущее Вселенского Православия. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сегодня сказал Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл во время заседание Священного Синода.

Об этом сообщает patriarchia.ru.

«Каждая Поместная Церковь несет ответственность, в том числе, за общую судьбу Вселенской Церкви, за сохранение ее единства. Это относится и к Русской Православной Церкви — самой большой и по количеству епископата, и по количеству верующих, и, конечно, нам совсем не безразлично, что происходит сейчас в семье Православных Церквей. Обо всем этом мы подумаем, поговорим, но в первую очередь у нас очень обширная повестка дня, связанная с внутренней жизнью нашей Церкви», — сказал Патриарх Кирилл.

Он отметил, что «последнее заседание дает, как всегда, возможность проанализировать все, что имело место в уходящем году, и подумать, как мы должны планировать церковную жизнь на предстоящий год. Думаю, мы должны уделить по крайней мере какое-то время таким размышлениям, учитывая, в том числе, очень непростую ситуацию, сложившуюся в семье Православных Церквей».

Обращаясь к участникам Синода, Патриарх сказал: «Помоги Бог всем нам принимать мудрые решения и вносить свой вклад в мирное поступательное развитие внутренней жизни нашей Церкви и в развитие внешних связей, которые играют очень важную роль в деле сохранения единства Святого Православия».

Ранее «Фраза» сообщала, что в РПЦ считают, что архиереи, которые признали ПЦУ, находились под давлением США.