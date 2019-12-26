На Запорожье педофил изнасиловал маленькую сестру своей жены

В Запорожской области в городе Вольнянск задержали изверга, который изнасиловал 13-летнюю девочку. Как выяснили журналисты «Фразы», пострадавшая оказалась сестрой жены насильника.

Информация об инциденте поступила в полицию 24 декабря около 15:00, хотя, как позже было установлено, произошло все рано утром, сообщают «Факты».

Выехав на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов установили, что все произошло около 7:00. Мужчина совершил акт насилия, угрожая подростку физической расправой.

В полиции добавили, что злоумышленник уже имеет судимость. Сейчас же за содеянное ему светит до 15 лет лишения свободы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2018 года во Львовской области задержали отморозка, насиловавшего собственную пятилетнюю дочь.

В конце июля страшный инцидент произошел в Ужгороде Закарпатской области, где шестнадцатилетний парень изнасиловал девятилетнего мальчика.

4 августа ночью мужчина 1978 года рождения изнасиловал свою 15-летнюю дочь на глазах у ее брата, которая, к тому же, является инвалидом с детства с диагнозом ДЦП.

В середине августа под Киевом был задержан мужчина, который хотел изнасиловать 8-летнюю девочку.

11 мая 2019 года в столичный райотдел полиции поступило сообщение от одной из женщин о том, что ее пятнадцатилетнюю дочь изнасиловал их двадцатисемилетний сосед.

В начале июня в поселке Архангельское (Херсонская область) местный житель на берегу реки изнасиловал семилетнюю дочь своего приятеля.

В середине октября под Днепром извращенец изнасиловал 5-летнюю дочь своих знакомых.