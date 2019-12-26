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Опознана последняя жертва пожара в одесском колледже

Опознана последняя жертва пожара в одесском колледже

В Одессе идентифицировали тела всех 16 погибших в результате пожара в колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. Как выяснили журналисты «Фразы», последним опознали директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук Бориса Александрова.

Прощание с ним состоится в пятницу, 27 декабря, на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова, сообщает «Думская».

Сегодня, 26 декабря, в Валиховском переулке простятся с двумя другими жертвами пожара — 16-летними студентками экономического колледжа Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

Как писала «Фраза», 4 декабря 2019 года на третьем этаже учебного корпуса Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса вспыхнул пожар. За небольшой промежуток времени огонь охватил площадь в 2 тыс. кв. м. В этом же здании находятся институт морской биологии и одесский филиал института археологии НАН Украины.

По предварительным данным, причиной пожара мог стать сломанный удлинитель. При этом, по свидетельствам учащихся, в здании не работала пожарная сигнализация, поэтому многие ученики не знали, что оно горит.

Позднее в Сети появилось видео начала пожара, снятое одним из студентов.

Также стало известно, что огнетушители из сгоревшего одесского колледжа были найдены под кроватью у коменданта.

11 декабря суд избрал меру пресечения директору сгоревшего одесского колледжа.

Причиной пожара в здании одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где погибли 16 человек, стало электрооборудование на третьем этаже.

Напомним также, что на Одесщине массово закрывают школы из-за пожара в колледже.

Тэги: пожар, жертвы, общество, Одесса, колледж, новости Украины

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