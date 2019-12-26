В Днепре воришки обокрали детишек, но их оперативно приняли копы

В ночь на четверг, 26 декабря, в Днепре на улице Мониторной произошел неприятный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», тут обокрали детский сад «Золотой ключик».

Как передает «Информатор», в полицию поступил сигнал о том, что в детсад вломились два вора. Преступники решили поживиться едой малышей, стиральным порошком, мылом и лампочками.

На выходе их приняли копы. Одному бандиту пятьдесят два года, а другому – тридцать лет.

Их забрали в Новокодакское отделение полиции, для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Как писала «Фраза», в Киеве обокрали известного журналиста. Воры «увели» дорогую технику и кое-что «полу-интимное».

Ранее в Киеве неизвестные «обчистили» машину народного депутата.