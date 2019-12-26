На ближайшие выходные по Украине ожидается снегопад

В ближайшие выходные, 28-29 декабря, по Украине ожидается снегопад. Как выяснили журналисты «Фразы», такое прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики анонсируют ухудшение погодных условий по всей территории страны. Дождь и мокрый снег пройдут во всех регионах Украины.

Днем температура воздуха может падать до 2 мороза. На юге возможно до плюс 4-6 градусов. Ночная температура в стране составит от 2 мороза до 3 тепла.

В Киеве пройдет снег. Температура днем и ночью будет колебаться от нуля до минус 2 градусов.

Как писала «Фраза», еще в октябре жители Киева и Буковеля увидели первый снег.