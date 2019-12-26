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Зеленский пообещал разобраться с беспредельщиками, которые угрожали и обливали мочой журналистов

Зеленский пообещал разобраться с беспредельщиками, которые угрожали и обливали мочой журналистов

Президент Украины Владимир Зеленский лично дал распоряжение разобраться с нападениями на журналистов в ходе и после судебного заседания 24 декабря по обжалованию меры пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве Павла Шеремета. Об этом, как выяснили журналисты «Фразы», сообщил в своем телеграм блогер Анатолий Шарий.

«Я точно знаю, что его (Зеленского — ред.) личная реакция была резко негативной и вполне однозначной. Я точно знаю, что он в своих полномочиях сделал все, что должен был сделать. Теперь вопросы будут исключительно к прокуратуре и МВД. И, конечно, к команде Слуги, пробивающей дно, но вполне традиционно», — написал Шарий.

Также блогер написал, что президент Украины дал распоряжение Министру МВД немедленно разобраться с нападениями на журналистов. «Позже глава киевской Нацполиции публично подтвердил, что будут заниматься. Вопросы по полному бездействию полиции на месте преступления остаются в силе, к слову», — добавил Шарий.

Блогер дал слово, что «как минимум любитель гулять с мочой Регор будет наказан».

Напомним, ранее сообщалось, что удалось выяснить, кто во время нападения на журналиста проекта «Шарий.net» (ведущий проекта блогер Анатолий Шарий) Дмитрия Кучера 24 декабря облил его одежду мочой. Это Виталий Регор, активист неонацистской группировки «Белый молот», член «добровольческого батальона «ОУН».

Ранее сообщалось, что в Сети появилось видео нападения на журналиста проекта «Шарий.net»

Также напомним, что в Нацполиции сегодня, 25 декабря, отреагировали на нападение на журналиста проекта «Шарий.net» Дмитрия Кучера под зданием Апелляционного суда Киева. По факту вопиющего беспредела правоохранителями открыто уголовное производство.

В свою очередь издание Страна сообщает, что 25 декабря журналиста «Страны» Юлию Корзун признали потерпевшей (ст.55 УПК Украины) после угроз в ее адрес 24 декабря на суде Киева, где рассматривалась мера пресечения для Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета.

«Меня признали потерпевшей по факту препятствия журналисткой деятельности, а также угроз в мой адрес. У Кучера будет другая квалификация, так как его избили. Предоставили следователю фотографии, видео и видео личностей, которые мне угрожали. А также к материалам дела прикрепим скриншоты комментариев на Фейсбук под моим вчерашним постом, как угрозы», — рассказала Юлия Корзун.

Также народный депутат ВРУ Александр Дубинский сообщил сегодня, что охрану «убийце Стерненко», который участвовал в прессинге журналистов 24 декабря, обеспечивают сотрудники СБУ.

Кроме того, сегодня появилась информация о том, что парламентский комитет по вопросам свободы слова и информационной политики ВРУ соберется на заседание из-за нападения на журналистов под Апелляционным судом Киева. Об этом заявил член фракции «ОПЗЖ» Нестор Шуфрич в эфире телеканала «ZIK».На заседании будут представители МВД и глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томлиенко. «Мы сделаем все, чтобы (к сожалению, я не могу гарантировать, что такого больше не произойдет) виновные были наказаны, потому что эти дерзость и насилие над журналистами недопустимы и с этим надо бороться«, — сказал Нестор Шуфрич.

Тэги: политика, Анатолий Шарий, Павел Шеремет, новости Украины, Юлия Кузьменко

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