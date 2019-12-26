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Ученые обнаружили самоисчезающие планетные системы

Ученые обнаружили самоисчезающие планетные системы

Астрономы из Открытого университета Великобритании обнаружили три планетные системы, в состав которых входят шесть испаряющихся экзопланет. Как выяснили журналисты «Фразы», температура этих небесных тел настолько высока, что их поверхность постепенно исчезает.

Как передает «Хайтек», системы получили названия DMPP-1, DMPP-2 и DMPP-3.

Сообщается, что особое внимание исследователей привлекла система DMPP-3, в которой располагается суперземля DMPP-3Ab, вращающаяся вокруг звезды DMPP-3A. Ее масса в 2,6 раз больше, чем у Земли, а продолжительность года ‒ всего 7 земных суток.

По словам специалистов, они нашли экзопланеты с помощью нового способа, предположив, что если объект вращается близко к светилу, то рядом обязательно будут «следы» разрушения атмосфер в виде облаков газа.

В результате исследователи смогли определить несколько звездных систем со следами вещества, которое могло испариться из атмосферы экзопланет под действием очень высокой температуры (от 1 100 до 1 800 градусов по Цельсию).

«Эти находки очень перспективны. Они помогут нам лучше понять связь между массой, размером и составом планет, а также многое расскажут о формировании экзопланет в целом», ‒ отметила участница исследования Кэрол Хэсвелл.

Как писала «Фраза», ученые умудрились отыскать новую планету в Солнечной системе.

Ранее в NASA назвали даты возможного столкновения Земли с гигантским астероидом.

Тэги: ученые, общество, Великобритания, исследования, планета, мир, космос, наука, астрономы

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