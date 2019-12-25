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Зеленский «дал добро» на импорт электроэнергии из России

Зеленский «дал добро» на импорт электроэнергии из России

Президент Владимир Зеленский подписал закон № 330-ІХ, который наделяет важными полномочиями Национальную комиссию, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), а также устанавливает «формальный» запрет на продажу или поставку электроэнергии, импортируемой из России. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В частности, документом предусмотрено, что в случае существенного колебания цен на рынке электроэнергии Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), имеет право устанавливать предельные цены на этом рынке «на сутки вперед» с соответствующим обоснованием.

Также НКРЭКУ получает право временно, до 1 апреля 2020 года, устанавливать производителям, которые осуществляют комбинированное производство электрической и тепловой энергии на теплоэлектроцентралях, тариф на отпуск электроэнергии (в случаях, предусмотренных решением Кабинета Министров Украины о возложении специальных обязанностей).

Кроме того, закон устанавливает запрет на продажу и/или поставку электрической энергии, импортируемой из Российской Федерации (по двусторонним договорам и на внутрисуточном рынке).

Вместе с тем Кабинет Министров Украины имеет право отменять этот запрет на определенный им срок во избежание чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме Украины.

Как писала «Фраза», Зеленский подписал закон о бюджете на 2020 год.

Ранее Зеленский внедрил новую судебную процедуру для чиновников-коррупционеров.

Тэги: общество, Россия, закон, экономика, электроэнергия, политика, Президент Украины, энергетика, подписание документов, импорт, НКРЭ, Владимир Зеленский, новости Украины

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