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Американец получил пожизненный срок за кражу кошелька с девятью долларами

Американец получил пожизненный срок за кражу кошелька с девятью долларами

Американец Уилли Симмонс из штата Алабама отбывает пожизненный срок за мелкую, которую он совершил еще в 1982 году. Как выяснили журналисты «Фразы», горе-карманник стал жертвой т. н. «закона трех ошибок», которым предусмотрено столь суровое наказание для «самых неисправимых» преступников.

Как пишут «Вести», мужчина вырос в бедной семье в городе Энтерпрайз. В старшей школе он начал употреблять наркотики, что и повлияло на его дальнейшую судьбу.

Начиная с 1979 года Симмонс был трижды судим, после чего вновь пошел «на дело» ‒ украл кошелек с девятью долларами, за что и был приговорен к пожизненному лишению свободы без права на условно-досрочное освобождение.

К настоящему моменту 62-летний Симмонс отсидел уже 38 лет.

Сообщается, что в 2005 году умерла сестра заключенного и к нему больше никто не приходил. Он несколько раз пытался обжаловать приговор, однако все кассационные жалобы были отклонены.

Историю Симмонса вынесла на суд общественности журналистка Бет Шелбурн, получившая известность за яростную критику «закона трех ошибок».

Как писала «Фраза», американский суд на 2,5 года упек за решетку украинского хакера. И это для него только полбеды.

Ранее американский суд приговорил киевлянина к 40 годам тюрьмы.

Тэги: США, общество, кража, закон, мир, тюрьма, воровство, пожизненное заключение

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