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Иерусалимский Патриарх объяснил, почему важно сохранить единство Православия

Иерусалимский Патриарх объяснил, почему важно сохранить единство Православия

Мы живем в то время, когда силы зла нас пытаются разделить и посеять вражду между христианами, но мы должны прежде всего хранить мир в своей душе и жить согласно заповедям Божьим. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал Иерусалимский Патриарх Феофил во время встречи с украинской делегацией УПЦ на Святой Земле.

Об этом в своем Телеграм-канале написал Запорожского митрополита Луки

«Так важно иметь молитву, силой которой мы можем победить врагов, нападающих на Православие. Наша Церковь -это свет мира и соль земли. Именно поэтому она так ненавистна для дьявола» — сказал Иерусалимский Патриарх.

По словам Патриарха Феофила, «молитва — единственный путь, который помогает нам обрести благодать и свободу».

Митрополит Лука поблагодарил Его Блаженство за проявленные им инициативы, которые призваны сохранить единство Православия и не дать врагу рода человеческого расколоть Церковь.

«Я заверил Блаженнейшего владыку в том, что наша паства молится Богу, чтобы Он укрепил его силы и даровал мудрость довести начатое дело до конца», — написал Запорожский митрополит.

Как сообщалось ранее, Патриарх Иерусалимский Феофил призвал Поместные Церкви приложить все усилия для защиты единства Православия и пригласил Предстоятелей Православных Церквей на встречу в Иордании, чтобы обсудить вопрос сохранения единства Поместных Церквей в евхаристическом общении.

Иерусалимский Патриарх неоднократно высказывался в поддержку Украинской Православной Церкви и не допускает к служению у святынь Иерусалима представителей Православной Церкви Украины.

Ранее «Фраза» сообщала, что греческий богослов считает, что действия Варфоломея относительно ПЦУ — ересь.

Тэги: общество, православие, новости православия, Патриарх Феофил

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