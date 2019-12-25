В полиции отреагировали на публичный «прессинг» журналиста проекта Шария

В Нацполиции отреагировали на нападение на журналиста проекта «Шарий.net» (ведущий проекта блогер Анатолий Шарий) Дмитрия Кучера под зданием Апелляционного суда Киева. Как выяснили журналисты «Фразы», по факту вопиющего беспредела правоохранителями открыто уголовное производство.

Как отметил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко, одним из заданий полиции является гарантирование безопасности журналистов, поэтому никакие проявления агрессии или применение силы к «мастерам пера» недопустимы.

«Мы живем в демократической стране, где не может быть притеснение свободы слова», ‒ подчеркнул правоохранитель, что ход расследования находится на контроле у столичного полицейского руководства.

Как известно, вчера в Киеве состоялось судебное заседание по обжалованию меры пресечения Юлии Кузьменко, подозреваемой в убийстве известного тележурналиста Павла Шеремета. Согласно материалам дела, именно Кузьменко закладывала взрывное устройство под автомобиль журналиста и приводила бомбу в действие.

В свою очередь, внушительная группа неадекватных активистов, несогласных с ходом расследования, заявилась на заседание с целью поддержать подозреваемую. С ними и столкнулся журналист Дмитрий Кучер.

Как писала «Фраза», пресс-секретарь Зеленского набросилась на журналиста, который пытался задать вопрос.

Ранее в Киеве обокрали известного журналиста. Воры «увели» дорогую технику и кое-что «полу-интимное».