Названы самые опасные для здоровья смартфоны

Специалисты оценили популярные смартфоны на безопасность, измерив уровень электромагнитного излучения. Как выяснили журналисты «Фразы», исследование было проведено фирмой FeganScott в сертифицированных Федеральной комиссией связи США независимых лабораториях.
Как пишет Gizсhina, по результатам тестов эксперты сделали вывод, что самыми «фонящими» гаджетами являются iPhone 7 Plus, iPhone 8, и модель XR.
Кроме того, опасными для здоровья были признаны Samsung Galaxy S8, S9 и S10.
Отмечается, что Samsung Galaxy S8 превысил лимит уровня электромагнитного излучения в три раза, а iPhone 8 ‒ аж в пять раз.
В свою очередь, ознакомившись с результатами тестов, Федеральная комиссия связи заявила о безопасности всех сертифицированных ею девайсов. На что в FeganScott возразили, что все тесты произведенных девайсов проводятся в лабораторных условиях, далеких от реальных.
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