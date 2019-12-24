Главные новости за 24 декабря 2019 года

Крупнейшие сети АЗС резко снизили цены на топливо. Цены на бензин и дизельное топливо в крупных сетях АЗС сегодня, 24 декабря, существенно снизились. В сетях ОККО и WOG цена за 1 литр уменьшилась на 50 коп. Как сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка, Amic снизил цену бензина на 80 коп./л, а в консолидированной сети группы «Приват», которая к текущему моменту не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 грн/л.

Более полутора миллионов украинцев встречают Новый год с долгами. С начала уходящего года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн украинцев. 8% из этого количества составляют компании-должники, а 92% — физические лица. Как сообщает сервис мониторинга Opendatabot со ссылкой на данные Министерства юстиции, чаще всего в ЕРД попадают из-за проигрыша в суде и не выполнения решений суда; неоплаченного админштрафа (например, за нарушение правил дорожного движения); неоплаченные вовремя коммунальные услуги, невыплаченные алименты или кредит, задолженность по которому банк взимает через нотариуса.

Накануне праздников Зеленский внезапно уволил двух глав облгосадминистраций. Президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении глав Закарпатской и Львовской областных государственных администраций. Он объяснил это решение неэффективностью Игоря Бондаренко и Маркияна Мальского. «Мы знаем, какая сложная ситуация у нас с кадровой политикой в нашей стране, не очень высокие заработные платы у чиновников, — заявил Зеленский на заседании Совета развития общин и территорий 24 декабря. — Это вызов. Мы понимаем, что никто из вас не берет взятки, но еще нужны конкретные результаты».

Киевские таксисты отказываются брать пассажиров с детьми. В Киеве водители такси стараются избегать заказов от людей, которые едут с детьми. Связано это с тем, что не каждый пассажир готов доплачивать за поездку с автокреслом. В частности, как рассказал один из таксистов, обычно проезд в такси с автокреслом дороже гривен на 20.

СМИ узнали имя жертвы хладнокровного расстрела в Гидропарке. Жертвой убийства в столичном Гидропарке стал местный предприниматель по фамилии Бахвалов. По данным СМИ, ему был 41 год. Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, на месте убийства обнаружили четыре гильзы от патронов калибра 9 мм. Автомобиль, на котором скрылся преступник, найден сожженным на одной из улиц Днепровского района.

На Днепропетровщине мошенник технологично крал деньги с банковских карт и загонял своих жертв в долги. Киберполиция задержала жителя Днепропетровской области, который за полгода украл с банковских карт соотечественников более миллиона гривен. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента Киберполиции. В частности, как сообщается, подозреваемый заказал более 100 пластиковых карт, которые не имели идентификатора пользователя для дублирования оригинальных банковских карт.

Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового фильма. Известный голливудский актер Джеки Чан чуть не погиб во время съемок очередного фильма. Во время одной из сцен он едва не утонул. Актер признался, что в море снимали сцену перестрелки. В какой-то момент он понял, что застрял под камнем и не может выбраться. А спустя мгновение ощутил страх, ведь понял, что может умереть.

Бразильцы изобразили Путина в рекламе презервативов. В Бразилии появилась реклама презервативов с президентом РФ Владимиром Путиным в главной роли. Слоган кампании — «Некоторые люди никогда не должны были родиться». Создателями рекламы стали креативщики из бразильской студии Platinum Studio. До Путина они изображали в том же контексте и с таким же слоганом президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына.