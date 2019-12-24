Накануне праздников Зеленский внезапно уволил двух глав облгосадминистраций

Президент Украины Владимир Зеленский объявил об увольнении глав Закарпатской и Львовской областных государственных администраций. Как выяснили журналисты «Фразы», он объяснил это решение неэффективностью Игоря Бондаренко и Маркияна Мальского.

«Мы знаем, какая сложная ситуация у нас с кадровой политикой в нашей стране, не очень высокие заработные платы у чиновников, — заявил Зеленский на заседании Совета развития общин и территорий 24 декабря. — Это вызов. Мы понимаем, что никто из вас не берет взятки, но еще нужны конкретные результаты».

«Я хочу поблагодарить двух председателяей облгосадминистраций, я принял решение их уволить. Не потому, что они неопытные или не чисты на руки, а потому что мы не увидели в этих двух областях никакого результата», — сообщил глава государства, добавив, что речь идет о Бондаренко и Мальском.

Как сообщала «Фраза», в августе 2019 года 34-летнего Маркияна Мальского прочили на должность министра юстиции Украины.