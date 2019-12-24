Более полутора миллионов украинцев встречают Новый год с долгами

С начала уходящего года в Единый реестр должников попало более 1,7 млн украинцев. Как выяснили журналисты «Фразы», 8% из этого количества составляют компании-должники, а 92% — физические лица.

Как сообщает сервис мониторинга Opendatabot со ссылкой на данные Министерства юстиции, чаще всего в ЕРД попадают из-за проигрыша в суде и не выполнения решений суда; неоплаченного админштрафа (например, за нарушение правил дорожного движения); неоплаченные вовремя коммунальные услуги, невыплаченные алименты или кредит, задолженность по которому банк взимает через нотариуса.

По словам юриста Николая Пидгайного, должникам из реестра могут запретить выезд из страны, отказать в открытии текущих счетов в банке, отменить запросы на отчуждение имущества и отказать в предоставлении любых нотариальных услуг (например, для покупки или продажи недвижимости).

Кроме того, это может повлиять на решение работодателя при приеме на работу.

Как сообщала «Фраза», в начале декабря 2019 года более полусотни домов в Киеве были отключены от электричества из-за долгов.