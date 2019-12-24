В Днепре толпа подростков водила мужчину на цепи, после чего приковала его к дереву

Сегодня, 24 декабря, ночью в Днепре произошел довольно необычный инцидент. Как выяснили журналисты «Фразы», там толпа молодых людей водила на цепи мужчину.

Произошло все на улице Универсальной. Свидетелями инцидента стали местные жители, которые заметили, как толпа подростков водит неизвестного мужчину на цепи, при этом пиная его и всячески ругая. В итоге человека приковали к дереву и уже думали его там бросить, сообщает «Информатор».

На место происшествия прибыл патруль полиции. Заметив правоохранителей, подростки бросились бежать, но сотрудники полиции все же смогли задержать семерых злоумышленников. К месту также прибыла следственно-оперативная группа, которая и будет выяснять детали случившегося. Но очевидцы утверждают, что компания обвиняла потерпевшего в педофилии и таким образом пыталась его проучить.

Мужчину передали медикам скорой, его госпитализировали.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июле 2018 года в Чернигове средь бела дня на улице мужчину привязали к столбу, повесив ему табличку с надписью «Я ватник, плюнь в меня».