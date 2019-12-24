Новогодний подарок: Украинцы смогут сэкономить несколько сотен гривен за тепло уже в декабре

Сумма в «платежках» за тепловую энергию в декабре могут быть снижены на 300-400 грн. Как выяснили журналисты «Фразы», по словам премьер-министра Алексея Гончарука, сегодня украинцы фактически платят за тепло по прошлогодним ценам.

«В декабре цена на газ на рынке — 5132 грн, что значительно ниже, чем в четвертом квартале прошлого года. Мы понимаем, что не можем на это не реагировать, а следовательно обязаны это обеспечить в наших платежках. Люди это должны почувствовать», — заявил глава правительства на заседании Совета развития регионов и общин, напомнив, что на сегодняшний день в тарифе заложена цена в 7482 грн.

«То есть тариф сегодня рассчитан фактически на основе прошлогодних цифр. Фактически сегодня люди платят так, как будто газ стоит не 5100, а 7400 грн. Мы с этим не можем мириться», — цитирует чиновника НВ.

При этом он подчеркнул, что сегодня Кабинет министров принял постановление, «которое фактически позволяет на местах учесть рыночную цену на газ». «То есть фактически вы можете откорректировать то, что люди получат в своих платежках на разницу между рыночной ценой и той ценой, которая заложена сейчас в тарифе», — сказал премьер.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», по словам Гончарука «если правильно осуществить эти начисления, человек может получить в своей „платежке“ на 300-400 грн меньше» уже в декабре, что, по его мнению, «очень ощутимо».

Как сообщала «Фраза», с 1 мая 2019 года цена на газ для населения снизилась на 30 коп. за 1 кубометр.

С 1 июня почти на 8% снизилась цена на газ для промышленных потребителей, закупающих его на условиях предоплаты.