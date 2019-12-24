Украина оказалась в мировых лидерах по потреблению автогаза

Украина оказалась в числе мировых лидеров по уровню потребления сжиженного газа в транспортном секторе. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, на конец 2019 года доля автогаза в общей корзине потребляемых моторных топлив (дизтоплива, бензина и автогаза) составляет в Украине около 25%, что значительно превышает показатели идущих следом Турции (12%) и Южной Кореи (чуть меньше 10%).

Как сообщает Kosatka.Media со ссылкой на результаты своих расчетов, украинский рынок давно превзошел по ширине распространения использования автогаза не только любую из европейских стран, но и является абсолютным мировым лидером в применении продукта на транспорте по доле в корзине используемых топлив с двукратным отрывом от второй по этому показателю страны.

Это связано с численностью населения и количеством в каждой из стран транспортных средств, использующих нефтепродукты и сжиженный газ.

В то же время, по данным Menecon Consulting, по состоянию на конец 2019 года, в абсолютных величинах Украина занимает пятое место по потреблению сжиженного газа на транспорте в мире с показателем 1,8 млн т. На первом месте здесь находится Турция, далее идут Южная Корея, Россия и Польша.

На сегодня украинские водители потребляют в объемных единицах (в литрах) примерно 57−58% автогаза и 42−43% бензина.

Как сообщала «Фраза», сегодня, 24 декабря 2019 года, крупнейшие сети АЗС резко снизили цены на топливо на суммы от 50 коп. до 1 грн за 1 литр.