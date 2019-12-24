Джеки Чан чуть не погиб на съемках нового фильма

Известный голливудский актер Джеки Чан чуть не погиб во время съемок очередного фильма. Как выяснили журналисты «Фразы», во время одной из сцен он едва не утонул.

Актер признался, что в море снимали сцену перестрелки. В какой-то момент он понял, что застрял под камнем и не может выбраться. А спустя мгновение ощутил страх, ведь понял, что может умереть, сообщает The Straits Times.

Коллеги бросились на помощь легенде Голливуда и, благо, подоспели вовремя. Режиссер картины после инцидента даже прослезился.

После всего произошедшего все успокоились и снова приступили к съемкам.

Отметим, что картина должна выйти на экраны в январе 2020 года.

Ранее «Фраза» сообщала, что в 2017 году в Лондоне на съемках шестой части фильма «Миссия невыполнима» при выполнении трюка получил травму известный голливудский актер Том Круз.