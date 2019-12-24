В Киеве «заминировали» станцию «Майдан Независимости»

Сегодня, 24 декабря, около 12:45 поступил анонимный звонок, в котором сообщили о минировании центральной станции киевского метро. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает КП «Киевский метрополитен».

После сообщения станция «Майдан Независимости» и пересадка были закрыты на вход и выход. Специалисты проводили там проверку.

Впрочем, прошло не так и много времени и станцию снова открыли для пассажиров.

Ранее «Фраза» сообщала, что 18 декабря в Киеве прокатилась волна «минирований».