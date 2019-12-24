В Харькове задержали мужчину, который взял заложницу и тяжело ранил ножом полицейского

Харьковские правоохранители задержали вооруженного мужчину, захватившего заложницу и ранившего полицейского. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Харьковской области.

В частности, как сообщается, сегодня утром в Немышлянском районе Харькова мужчина напал на женщину, приставил к ее горлу нож и назвал заложницей. Полиции он при этом сообщил, что хочет немедленно увидеть некоего знакомого.

Начальник уголовного розыска местного райотдела полиции предложил обменять себя на заложницу. Злоумышленник согласился и отпустил ее.

Оказавшись рядом с вооруженным злоумышленником, полицейский стал продумывать план его задержания. Для этого оперативник тянул время, чтобы успокоить раздраженного гражданина и вызвать у него доверие.

Между мужчинами завязалась беседа и полицейский предложил вору закурить. Когда тот отвлекся на зажигание сигареты, правоохранитель бросился на злоумышленника, но тот успел ударить его ножом. В итоге он в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Сейчас злоумышленник задержан и дает показания следователям. Его действия квалифицируются по статьям о захвате заложников и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, максимальное наказание по которым подразумевает пожизненное лишение свободы.