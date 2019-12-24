Предстоятель Кипрской Церкви сообщил, что Поместные Церкви ожидают, что Варфоломей признает свои ошибки

Предстоятели Поместных Православных Церквей надеются, что Константинопольский Патриарх поймет свою ошибку. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации УПЦ, об этом сказал Предстоятель Кипрской Православной Церкви архиепископ Хризостом во время встречи с представителями Тернопольской епархии Украинской Православной Церкви во главе с митрополитом Тернопольским и Кременецким Сергием.

Об этом сообщается на сайте Отдела внешних церковных связей УПЦ.

«Я взял на себя инициативу. Имел общение со всеми Предстоятелями. Мы ждем и надеемся, что Константинопольский патриарх поймет свою ошибку. Другие Предстоятели вряд ли признают Епифания. Хотя и имели место попытки нажать на Иерусалимского Патриарха, однако он не поддался», — подчеркнул архиепископ Хризостом.

Архиепископ Хризостом рассказал, что хорошо знаком с тем, что происходит в Украине, добавив также, что поставил себе цель максимально рассказать об этом Предстоятелям других Поместных Церквей.

Предстоятель Кипрской Церкви заверил в поддержке Украинской Православной Церкви, выразив надежду на то, что в скором времени церковный вопрос в Украине перестанет быть предметом политического влияния. В свою очередь митрополит Сергий, священники и верующие из Украины поблагодарили архиепископа за гостеприимство и возможность общения.

Встреча состоялась в резиденции Предстоятеля Кипрской Церкви, где Архиепископ Хризостом принял делегацию Тернопольской епархии УПЦ. Митрополит Сергий сообщил Архиепископу Хризостому о реальном состоянии дел в украинском Православии, особенно акцентировав внимание на существующем межконфессиональном конфликте, вызванном вмешательством патриарха Варфоломея во внутренние дела УПЦ и признанием новой церковной структуры.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ рассказали, сколько приходов перешло в ПЦУ.