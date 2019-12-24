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Митрополит Онуфрий назвал главные события УПЦ в 2019 году

Митрополит Онуфрий назвал главные события УПЦ в 2019 году

Одним из важнейших событий в жизни Украинской Православной Церкви остается празднование Дня Крещения Киевской Руси, по случаю которого по центральным улицам Киева прошел крестный ход, участниками которого стали 300 тысяч верующих из всех уголков Украины и из-за рубежа. Как сообщили журналистам «Фразы» в Центре информации Украинской Православной Церкви, об этом говорится в докладе управляющего Киевской епархией УПЦ Митрополита Онуфрия, который он озвучил на итоговом епархиальном собрании.

«Я хотел бы коротко остановиться только на основных событиях из жизни Киевской епархии, деятельности викарных архиереев, епархиальных отделов, вспомнить юбилейные и памятные даты храмов и монастырей», — сказал Митрополит Онуфрий.

Предстоятель УПЦ отметил, что в этом году в День Крещения Руси, 28 июля, на праздничной Божественной литургии в Киево-Печерской лавре состоялось прославление трех новых святых Киевской епархии: ректоров Киевской духовной академии святителя Василия (Богдашевского), исповедника, святителя Сильвестра (Малеванского) и профессора КДА священномученика пресвитера Александра Глаголева.

Паломники молились в Лавре всю ночь с 27 на 28 июля. Непрерывные молебны и акафист совершались перед 25-ю святынями, которые были привезены в Киев на празднование. За всеми богослужениями были вознесены особые молитвы о мире в Украине и единстве Церкви.

«Не могу не отметить, что проведение таких масштабных мероприятий стало возможным благодаря поддержке и помощи духовенства, монашества и мирян Киевской епархии. Почти 100 автобусов с более чем 4 тысячами паломников смогли принять на ночлег монастыри и приходские храмы епархии [...] Всем вам, дорогие владыки, отцы, матушки, братья и сестры, выражаю искреннюю благодарность за ваши труды. Это действительно огромная и кропотливая работа, которую вы выполняете с любовью к Богу и к людям», — подчеркнул Блаженнейший.

Предстоятель УПЦ напомнил, что в Свято-Успенской Почаевской лавре отметили юбилейные даты: 360-ю годовщину со дня обретения мощей преподобного Иова и 800-летия Свято-Духовского скита.

Столичный Свято-Покровский женский монастырь отметил 130-летие со дня основания. В день престольного праздника монастыря 14 октября состоялась торжественная Божественная литургия.

В 2019 году исполнилось 5 лет со дня смерти Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана), который 22 года возглавлял Киевскую епархию и всю Украинскую Православную Церковь. 5 июля в храмах Киево-Печерской лавры и на могиле усопшего были совершены заупокойные богослужения. В Церковно-археологическом музее Киевской духовной академии состоялось открытие выставки, посвященной 84-летию со дня рождения и 5-й годовщине со дня смерти Блаженнейшего Митрополита Владимира (Сабодана).

В течение года Митрополит Онуфрий встречался с Президентом Украины, главой Киевской городской государственной администрации, дипломатами других государств, представителями Миссии ОБСЕ, политиками, спортсменами и общественными деятелями. Вместе с викарными архиереями участвовал в официальных мероприятиях.

Как сообщал Центр информации УПЦ, 23 декабря в Киево-Печерской лавре 625 представителей Киевской епархии приняли участие в ежегодном епархиальном собрании духовенства.

Митрополит Онуфрий рассказал о важных церковных событиях уходящего года, привел статистические данные по Киевской епархии, дал оценку социально-благотворительной миссионерской работе, рассказал о взаимосвязи Церкви и общества.

Ранее «Фраза» сообщала, что в УПЦ рассказали, сколько приходов перешло в ПЦУ.

Тэги: общество, православие, Онуфрий, новости православия, УПЦ, новости Украины

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