Ольгу Бузову разыскивают судебные приставы. Ее мать нашла оправдание

Известную российскую певицу и телеведущую Ольгу Бузову разыскивают судебные приставы. Как выяснили журналисты «Фразы», связано это с долгами по оплате жилищно-коммунальных услуг.

Квартира певицы находится во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга. Бузову несколько раз предупреждали о том, что у нее образовалась задолженность перед управляющей компанией «Космосервис».

Певица игнорировала эти напоминания, в результате чего управляющая компания решила вернуть долг через суд. Сейчас певицу разыскивают судебные приставы для взыскания 10 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Mash.

В свою очередь мать певицы Ирина объяснила долг дочери за услуги ЖКХ тем, что одна из квитанций просто-напросто затерялась, сообщает «Подъем».

Именно мать Бузовой занимается оплатой за коммуналку, потому что сама артистка не проживает в той квартире, где появилась задолженность. При этом Ирина утверждает, что у компании, предоставляющей услуги, никаких судебных претензий к Бузовой нет.

Ранее «Фраза» сообщала, что российская актриса Анастасия Заворотнюк задолжала за услуги ЖКХ около 45,7 тысячи рублей.