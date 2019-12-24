Крупнейшие сети АЗС резко снизили цены на топливо

Цены на бензин и дизельное топливо в крупных сетях АЗС сегодня, 24 декабря, существенно снилизись. Как выяснили журналисты «Фразы», в сетях ОККО и WOG цена за 1 литр уменьшилась на 50 коп.

Как сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка, Amic снизил цену бензина на 80 коп./л, а в консолидированной сети группы «Приват», которая к текущему моменту не реагировала на снижение цен другими операторами, все топливо подешевело на 1 грн/л.

Информацию о снижении цен также подтвердил директор профильной консалтинговой группы «А-95» Сергей Куюн на своей странице в Facebook. По его словам, это произошло после встречи президента Украины Владимира Зеленского с представителями компаний-участниц топливного рынка, нефте- и газодобывающей отрасли и сетей автозаправочных станций.

Как сообщали СМИ, на этой встрече, которая состоялась 23 декабря, Зеленский попросил у представителей топливного рынка «более активно отреагировать на укрепление курса и соответственно уменьшить цену на бензин». «Не оказать скидки, а уменьшить. На табло», — заявил глава государства.