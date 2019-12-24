Водителей предупредили о возможных сложностях на дорогах

Сегодня, 24 декабря, погодные условия в Карпатском регионе Украины могут привести к нарушению, а кое-где даже прекращению движения транспорта на дорогах. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Гидрометцентра.

Синоптики объявили штормовое предупреждение, в западных областях ожидается сильный дождь, в Карпатах значительный мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель. Утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман, видимость 200-500 м.

В Карпатах существенно осложнились погодные условия: сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.

Пресс-служба Укравтодора сообщает, что во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях вводят временное ограничение движения транспортных средств в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий.

Ранее «Фраза» сообщала, что геофизики рассказали об аномальном рекорде минувшей осени в Киеве.