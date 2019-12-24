На Днепропетровщине мошенник технологично крал деньги с банковских карт и загонял своих жертв в долги

Киберполиция задержала жителя Днепропетровской области, который за полгода украл с банковских карт соотечественников более миллиона гривен. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Департамента Киберполиции.

В частности, как сообщается, подозреваемый заказал более 100 пластиковых карт, которые не имели идентификатора пользователя для дублирования оригинальных банковских карт.

При использовании банкомата мужчина имитировал возникновение проблемы и пропускал к банкомату следующего пользователя. Перед этим он производил определенные манипуляции, которые позволяли копировать данные карты того, кто воспользовался аппаратом после него.

Злоумышленник также менял номера телефонов, к которым были привязаны карты, на свой. Таким образом он получал доступ к онлайн-банкингу, увеличивал кредитные лимиты на счетах пострадавших и оформлял себе онлайн-кредиты.

Во время обыска у подозреваемого были найдены телефоны, сим-карты и банковские карты, указывающие на его возможную неправомерную деятельность.

Мужчине сообщили о подозрении по трем статья Уголовного кодекса. Суд принял решение об аресте с правом внесения залога в размере 38,42 тыс грн.

Как сообщала «Фраза», в мае 2017 года появилась информация о том, что в Украине резко возросло количество мошеннических операций с кредитами.

25 июня 2017 года в Киеве киберполицейские задержали двоих мошенников, которые с помощью поддельных банковских платежных карточек обманули банк на 7 млн. гривен.

27 июня 2017 года сообщалось, что в Украине мошенники разработали новую аферу, связанную с банковскими картами.

14 февраля 2019 года известный журналист Аркадий Бабченко заявил о том, что сотрудники российских спецслужб украли деньги с его банковской карты и оплатили ими отел «Хилтон» в Лондоне.

В декабре того же года СМИ сообщили о новой мошеннической схеме с банковскими картами: подставной клиент, который обслуживается перед вами, якобы забывает извлечь свою банковскую карту из картоприемника. Следующий клиент вынимает карту и дает знать об этом своему предшественнику. Но внезапно мошенник обнаруживает, что с его счета якобы пропала некоторая сумма денег. Более того, в очереди находится свидетель (также подставной), который подтверждает версию «жертвы». Таким образом, под давлением двух аферистов некоторые доверчивые граждане соглашаются возместить «украденные» деньги.