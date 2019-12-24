СМИ узнали имя жертвы хладнокровного расстрела в Гидропарке

Жертвой убийства в столичном Гидропарке стал местный предприниматель по фамилии Бахвалов. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ, ему был 41 год.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники в правоохранительных органах, на месте убийства обнаружили четыре гильзы от патронов калибра 9 мм. Автомобиль, на котором скрылся преступник, найден сожженным на одной из улиц Днепровского района.

По данному факту полиция открыла уголовное дело по статье об умышленном убийстве.

Как сообщала «Фраза», 23 декабря 2019 года в Гидропарке возле кафе «Очеретяный кот» неизвестный преступник сделал несколько прицельных выстрелов в водителя автомобиля Toyota, после чего скрылся на сером Volkswagen Passat в сторону моста Патона. От полученных ранений потерпевший скончался на месте проишествия.