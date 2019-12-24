Главные новости за 23 декабря 2019 года

На корпоративе в НБУ были замечены стриптизерши. На новогоднем корпоративе в Национальном банке Украины выступали стриптизерши. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Александр Дубинский. По его данным, «корпоративное празднование Нового года» прошло в субботу, 21 декабря. «Впервые в истории центробанка на перилах главного операционного зала пляшут стриптизерши», — написал Дубинский, приложив в подтверждение своих слов соответствующее видео.

Ночью в Киеве горело общежитие НАУ. Пришлось эвакуировать 350 человек. Сегодня, 23 декабря, ночью в Киеве произошел пожар в общежитии Национального авиационного университета. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины. Как отметили в ведомстве, произошло все примерно в половину первого ночи в Соломенском районе столицы по ул. Нежинская, 29-Б на первом этаже в бытовом помещении девятиэтажного общежития Национального авиационного университета.

В Киеве задержали поджигателей сети молочных магазинов. В ночь на понедельник, 23 декабря, правоохранители задержали в Киеве подозреваемых в поджогах двух магазинов «Молоко от фермера». Речь идет о торговых точках на улице Елены Телиги и проспекте Василия Порика. Как сообщает «Информатор», на Порика двое злоумышленников разбили витрину магазина гирей, после чего забросили туда бутылку с зажигательной смесью.

Под Киевом многодетная мать убила своего новорожденного ребенка. В Киевской области в городе Фастов многодетная мать убила новорожденного ребенка, оставив его в лесополосе. Об этом сообщили в пресс-службе областной полиции. Как отметили в ведомстве, женщина (1988 года рождения) самостоятельно родила ребенка в общежитии, в котором проживает. После этого она завернула новорожденную живую девочку в ткань и унесла в лесопосадку, где и оставила ее. Там тело младенца и обнаружили.

На Луганщине сгорел психинтернат. Есть жертвы. Во время пожара в Старобельском областном психоневрологическом интернате погибли четыре человека, еще трое доставлены в больницу. Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Луганской области. В частности, как сообщается, вечером 22 декабря в Старобельский отдел полиции поступило сообщение от диспетчера Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям о том, что горит один из корпусов Старобельского областного психоневрологического интерната. Немедленно на место происшествия выехала полиция и группы реагирования.

На блокпосту в Донецкой области застрелился военный. В воскресенье, 22 декабря, в Донецкой области на блокпосту Святогорск-Букино застрелился военнослужащий 1997 года рождения. Он выстрелил себе в голову из автомата Калашникова. В результате полученного огнестрельного ранения военный умер. В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства самоубийства.

В Сеть попали посмертные фото Майкла Джексона. В Сети появились посмертные фотографии «короля поп-музыки» Майкла Джексона. Следователь, осматривавший тело Майкла Джексона после смерти, отметил на его голове серьезные раны. Как сообщает Clutch.ua, артист всегда носил парик, поскольку в 1984 году, во время съемок рекламы Pepsi получил ожоги, после которых стали массово выпадать волосы. Постоянные боли вынуждали Майкла принимать сильные обезболивающие средства на регулярной основе.