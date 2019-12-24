В деле об убийстве копами 5-летнего мальчика произошли важные подвижки

Материалы уголовного дела об убийстве сотрудниками полиции 5-летнего жителя Переяслав-Хмельницкого Кирилла Тлявова наконец-то передали в суд. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в своем telegram-канале сообщил руководитель ГБР Роман Труба.

По его словам, четверых фигурантов дела обвиняют в хулиганстве с применением огнестрельного оружия, а «горе-снайпера», умудрившегося попасть ребенку в голову ‒ в убийстве по неосторожности.

«Впереди суд, позади ‒ полгода сложной, профессиональной и кропотливой работы наших следователей. Сразу же после трагедии я пообещал ‒ мы сделаем все возможное, чтобы расследование было максимально объективным, и виновные понесли ответственность. Спасибо каждому, кто упорно работал, чтобы это обещание можно было считать выполненной», ‒ рассказал Роман Труба, отметив, что данное дело «не просто о служебной халатности, или материальной наживе. Это о жизни, которую забрали у ребенка».

Как писала «Фраза», 1 июня 2019 года в Переяслав-Хмельницком Киевской области 5-летний мальчик, оставленный без присмотра, посреди улицы получил пулевое ранение в голову.

На следующий день стало известно, что подозреваемыми в совершении этого преступления являются действующие сотрудники полиции.

4 июня суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога. Сами они при этом отказались признавать свою вину.

Тогда же адвокат семьи погибшего мальчика Александр Щербина заявил, что стрелять мог несовершеннолетний сын одного из полицейских. При этом он сообщил об исчезновении оружия во время обыска.

В свою очередь, адвокаты подозреваемых заявили, что их клиенты отказались давать показания и проходить экспертизы на содержание алкоголя в крови и пороха на руках.

5 июня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о 5 возможных подозреваемых, в том числе женщине, которая могла скрыть оружие.

18 июля в ГБР сообщили о подозрении в причастности к совершению преступления несовершеннолетнему лицу.

Подробную хронологию трагических событий можно прочесть здесь.