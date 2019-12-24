В столичном Гидропарке киллер застрелил водителя «Тойоты»

В понедельник днем, 23 декабря, в Днепровском районе Киева произошло резонансное ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там в Гидропарке возле кафе «Очеретяный кот» стреляли в водителя Toyota.

Как передает «Информатор», сделав несколько прицельных выстрелов, злоумышленник уехал на сером Volkswagen Passat в сторону моста Патона.

По словам очевидцев, на вид нападавшему 30-40 лет, он высокого роста, лицо было закрыто банданой.

Сообщается, что водитель Toyota остался жив, однако получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

В настоящее время на месте происшествия работают патрульные и следственно-оперативная группа. В городе введен оперативный план «Сирена».

Обновлено. По информации пресс-службы полиции Киева, от полученных ранений потерпевший скончался на месте проишествия.

Как писала «Фраза», в Княжичах после ДТП расстреляли водителя легковушки.

Ранее в Николаеве задержали киллера, застрелившего троих мужчин на автозаправке.