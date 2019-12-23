В Издательстве Федорова вышла книга со странным названием

Издательство Печатный двор Олега Федорова выпустило поэзии Михаила Юдовского «Смерть умерла». Как выяснили журналисты «Фразы», книга вышла в серии [email protected]

В аннотации к книге говорится: «В новый поэтический сборник Михаила Юдовского, известного киевского поэта и прозаика, вошли стихи написанные с 2013 по 2016 год. Это десятая книга автора (шесть из них проза — на русском и украинском). Трудно делать аннотацию к стихам — в отличие от рассказов, повестей и романов в них нет общего сюжета. Но угадывается неизменный лирический герой, тем более, что Юдовский, как правило, пишет от первого лица. Это не совсем автор. Это и больше, и меньше, чем автор. Если, к примеру, лирический герой явно не дурак выпить, то сам автор в этом отношении еще умнее. Разумеется, это лишь толика сборника, а вовсе не его составляющая. И продолжение, конечно, следует. Причем речь идет о стихах, а не о том, что вы подумали».