Украинские дайверы установили новогоднюю ель на дне Днепра

Днепровские дайверы установили новогоднюю елку в Новониколаевском карьере на глубине 40 метров. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщил местный дайвер Андрей Воробьев на своей странице в Facebook.

В частности, как сообщается, елку установили на дне с помощью специального крепления. Дерево украсили новогодними игрушками и гирляндой. Также дайверы установили аккумулятор, чтобы гирлянда могла гореть. Через месяц елку заберут из водоема.

Отметим, что это уже далеко не первый раз, когда дайверы погружают елку под воду в Днепропетровской области. Однако в этом году ее закрепили рекордной глубине — 40 метров.

Видео установки елки публикует «5 канал» в YouTube.

Как сообщала «Фраза», самая дорогая в мире новогодняя елка в этом году была установлена в отеле Kempinski Hotel Bahia, который располагается в курортном городке Марбелья в Испании.