Более тысячи полицейских по всей стране следят за закрытыми игровыми залами

По всей территории Украины продолжают работать мобильные группы, которые мониторят функционирование любых игорных заведений. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В частности, как сообщается, сейчас создано 715 мобильных групп, в состав которых входят работники следственных подразделений, а также Департамента стратегических расследований. Мобильные группы постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса.

Отмечается, что полиция будет пресекать любые попытки владельцев игорного бизнеса восстановить незаконную деятельность.

Правоохранители добавили, что сейчас с представителями органов местного самоуправления происходит демонтаж наружной рекламы игорных заведений.

Как сообщала «Фраза», сегодня, 20 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков поручил полицейским закрыть до 16 часов дня все игровые клубы в стране во исполнение соответствующего постановления Кабинета министров.

Вскоре после этого стало известно, что Служба безопасности Украины заблокировала работу 43 нелегальных игровых заведений в Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье. При этом, как сообщили в пресс-службе, более полусотни «злачных мест» действовали «под „крышей“ правоохранителей».

По словам президента Украины Владимира Зеленского, подобные меры связаны с провалом голосования за закон о легализации игорного бизнеса.