Житель Запорожья устроил кровавую расправу над четырьмя мужчинами

В селе Воздвижевка возле остановки общественного транспорта обнаружен труп мужчины. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

В частности, как сообщается, на теле погибшего жителя Днепропетровской области, 1986 года рождения обнаружены ножевые ранения. Также в больницу с резаными ранами туловища доставлены еще три человека: местный житель 1987 года рождения и два жителя Днепра 1987 и 1974 рождения.

В ходе следствия было установлено, что ножевые ранения пострадавшим во время конфликта нанес житель Запорожья 1995 года рождения. Его задержали и сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Как сообщала «Фраза», 27 июля 2019 года на улице Академика Вильямса в Киеве неадекватный мужчина напал с ножом на людей.